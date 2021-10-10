شاب باكستاني أصم وأبكم ينجح في الحصول على شهادة مايكروسوفت للبرمجة

استطاع الشاب الباكستاني كشف علوي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة تجاوز كثير من أقرانه بتأليف كتاب يحمل عنوان لغة أهل الجنة.

وقال كشف، في حديثه لقناة "الغد"، إنه يوجد في مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا لمساعدة المواطنين، مع إشادة العاملين بالمركز به والتأكيد أنه سريع التعليم وشاب لديه نشاطا وحيوية كبيرة.

وبهذا الإنجاز يكون ذلك الشاب أول أصم وأبكم في باكستان يؤلف كتابا، حيث يتحدث في كتابه عن طريقة حصوله على التعليم وخوض معترك الحياة كأصم وأبكم.

ولم تقتصر قدرات، كشف، على ذلك فاستطاع أن يحصل على جوائز من شركة مايكروسوفت في تطوير ألعاب الفيديو، كما أنه يصر على التحرر من عقدة الإعاقة والعمل متطوعا في مراكز تطعيم فيروس كورونا.