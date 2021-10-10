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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب باكستاني أصم وأبكم ينجح في الحصول على شهادة مايكروسوفت للبرمجة

شاب باكستاني أصم
شاب باكستاني أصم وأبكم ينجح في الحصول على شهادة مايكروسوفت

استطاع الشاب الباكستاني كشف علوي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة تجاوز كثير من أقرانه بتأليف كتاب يحمل عنوان لغة أهل الجنة.

وقال كشف، في حديثه لقناة "الغد"، إنه يوجد في مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا لمساعدة المواطنين، مع إشادة العاملين بالمركز به والتأكيد أنه سريع التعليم وشاب لديه نشاطا وحيوية كبيرة.

وبهذا الإنجاز يكون ذلك الشاب أول أصم وأبكم في باكستان يؤلف كتابا، حيث يتحدث في كتابه عن طريقة حصوله على التعليم وخوض معترك الحياة كأصم وأبكم.

ولم تقتصر قدرات، كشف، على ذلك فاستطاع أن يحصل على جوائز من شركة مايكروسوفت في تطوير ألعاب الفيديو، كما أنه يصر على التحرر من عقدة الإعاقة والعمل متطوعا في مراكز تطعيم فيروس كورونا.

الشاب الباكستاني ذوي الاحتياجات الخاصة لغة أهل الجنة تطعيم لقاح فيروس كورونا عقدة الإعاقة شركة مايكروسوفت

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