لأول مرة.. إجراءعمليتين  زرع قوقعة بمستشفى المنصورة للتأمين الصحى

اجربت بمستشفي المنصورة للتأمين الصحى اول عمليتين زراعة القوقعه ( وحدة زراعة القوقعة التى تم إنشاؤها مؤخراً بالمستشفى ).

وذلك برعاية الدكتور محمد السيد ضاحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وإشراف الدكتورمحمد عبد الخالق مدير عام فرع شمال شرق الدلتا والدكتورة رشا مصطفى مدير مستشفى المنصورة للتأمين .

حيث اجريت العمليتبن لكلا من الطفلة أ.أ.إ وعمرها عامين ونصف والطفل ش.م.ص وعمره خمس اعوام ‏وذلك بمعرفة نخبة من أساتذة الانف والأذن والسمعيات بكلية الطب جامعة المنصورة وهم الدكتور محمد رشاد غنيم الدكتور يوسف كامل

الدكتور محمد عبد البديع

وساعدهم كلا من الدكتور مختار الموجى ، الدكتور محمد حسن

وطبيب التخدير الدكتور عادل امام رئيس العمليات بمستشفى المنصورة.



الجدير بالذكر أنه من المقرر وطبقا لخطه العمل في القضاء على قوائم الانتظار لعمليات زرع القوقعة بأنه سيتم إجراء عدد ١٦ حاله شهريا بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي وذلك حسب القدرة الاستيعابية

ياتى ذلك استكمالا للمنظومة الطبية بفرع شمال شرق الدلتا وتقديم كافة الخدمات والجراحات المختلفة دون عناء لمنتفعى التأمين الصحى وتقديم خدمة طبية متكاملة ومتميزة يرضى عنها ويشعر بها المواطن المصري

وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بالقضاء على قوائم الانتظار فى كافة الجراحات فى كافة التخصصات.