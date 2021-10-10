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رئيس التحرير
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توك شو

الظلام الدامس يهدد لبنان.. محلل إقتصادي لبناني يكشف تفاصيل  انقطاع الكهرباء |فيديو

صدى البلد

علق باسل الخطيب، المحلل الاقتصادي اللبناني،  على واقعة دخول لبنان في الظلام الدامس اليوم بعد إنقطاع الكهرباء، قائلاً : "يوم عن يوم بنتعمق في أزمة الكهرباء وكل يوم تتعمق الازمة".

وأكد باسل الخطيب في  لقاء عبر تطبيق " سكايب " مع برنامج " كلمة أخيرة  " المُذاع على فضائية " ON" ، أن الازمة والمنعطف الذي وصلت إليه البلاد يعود للسيارات والادارة الخاطئة المتراكمة، والتي إنتهجت في الاونة الاخيرة معقباً: "ماحدث اليوم سببه أن لبنان تحتاج  إنتاجياً 3500 ميجا وات من الكهرباء في حين أن لبنان تعيش في العامين الاخرين على أقل من 1200 ميجاوات وفي الفترة الاخيرة تحديداً بلغ ما نعيش عليه 450 ميجاوات فقط من أصل إحتياجات  تبلغ 3500 ميجاوات وهذا سبب الازمة ".

وتابع المحلل الاقتصادي اللبناني أن المولدات الاحتياطية  من المفترض أن تسد محل عجز الانتاج كبديل في إطار الخطة "b" ، لكن ماحدث أن المولدات أيضاً بدأت في عمليات التقنين   بالإضافة إلى أن سداد القيمة يتم بالدولار، قائلاً : " بدأت رفع الاسعار   "

وعقب باسل الخطيب قائلاً: "أتوقع إنحسار جزئي للازمة في غضون ثلاثة ايام بعد وصول الشحنة من العراق .. ولكنها سوف تسد جزء بسيط من الازمة".

وأشار المحلل الاقتصادي اللبناني إلى أن الظلام موجود في الشوارع لكن المولدات تحل أزمة الكهرباء  كبديل  عن مؤسسة كهرباء لبنان، معقباً: "المولدات رفعت الاسعار". 

وانفصلت شبكة الكهرباء في لبنان اليوم السبت، بشكل كامل، إذ دخلت البلاد في العتمة خاصةً بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل نتيجة نفاد مادة المازوت.وأفاد موقع لبنان 24، نقلا عن مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان قولها إنّ «معمل الزهراني أطفأ محركاته، صباح اليوم السبت، وذلك بسبب نفاد المازوت لديه»، مشيرة إلى أنّ «إنتاج المؤسسة انخفض من 350 ميجاوات إلى 200 ميداوات حاليًا».

وأوضحت المصادر أنّ مؤسسة كهرباء لبنان عملت مؤخرًا على تشغيل معمل المولدات العكسية في الذوق الذي يعطي قرابة 190 ميجاوات، كما أنه من المقرر يوم غدٍ تشغيل معمل المولدات العكسية في الجية الذي يعطي قرابة 78 ميجاوات»، لافتة إلى أنّه «من المنتظر أن تصل باخرة فيول من فئة (Grade A) إلى معمل الذوق ليتم تفريغ حمولتها بين المعمل هناك ومعمل الجية.

انقطاع الكهرباء لبنان الظلام الدامس أزمة الكهرباء محلل إقتصادي لبناني

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