عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

في حادثة مروعة، رفع مواطن هندي قضية على جاره العجوز البالغ من العمر 67 عامًا بزعم الاعتداء الجنسي على أنثى الكلب الخاصة به.

استدرج العجوز الهندي البالغ من العمر 67 عامًا كلبة جاره إلى منزله الواقع في منطقة سوهنا في جوروجرام بالهند، وقام بالاعتداء عليها وفقًا للتقارير الإخبارية.

وبحسب ما أفادت الصحف الهندية فقد تم إلقاء تم القبض على المتهم، وتم إرساله إلى سجن بوندسي في الهند.

كانت الكلاب الأليفة لدى جار العجوز تلعب في الفناء الأمامي عندما استدرج المجرم الكلبة إلى داخل منزله.

يقول صاحب الكلبة بأنه سمع صوتها تصدر أصواتًا متألمة، فذهب مسرعًا إلى المكان ورأى المتهم متورطًا في فعل غير طبيعي، فقام بتوثيقه على هاتفه كدليل.

وسرعان ما انتشر الخبر وأثار الصدمة والغضب بين أبناء البلدة، لكن المجرم نفى هذه المزاعم، وزعم أن جاره يكذب، ولحسن الحظ قدم الرجل مقطع الفيديو كدليل على فعلة العجوز المشينة.

ووفقًا للدليل المسجل فقد قامت الشرطة بتسجيل قضية واعتقل الرجل وتم إرساله إلى سجن بوندسي في الهند.