قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، باقتحام منزل الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، قالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري في الساعة الـ 6 من صباح اليوم الأحد.

وقالت المصادر إن القوات سلمت خطيب المسجد الأقصى خطاب استدعاء للمثول أمام المحققين في معتقل المسكوبية.

وأكدوا أن الخطاب تضمن تحديد مكان التحقيق، وهو غرفة رقم 4 في المعتقل، لافتين إلى أنها غرفة تابعة للمخابرات الإسرائيلية.

يشار إلى أن الشيخ عكرمة صبري قد تعرض للاعتقال والاستدعاء للتحقيق عدة مرات قبل ذلك.