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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في أول يوم دراسي|محافظ القليوبية ورئيس قطاع التعليم يشهدان طابور الصباح ويتفقدان المدارس.. شاهد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم اليوم الأحد عدد من المدارس فى اول أيام العام الدراسى الجديد وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في بداية العام الدراسي الجديد وشهد الهجان طابور الصباح حيث تم أداء تحية العلم وعزف السلام الوطني مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد.

 

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وعقب ذلك تفقد المحافظ ورئيس قطاع التربية والتعليم الفصول المدرسية ثم تابع سير الدراسة بمدرستي الشيماء الثانوية بنات والإمام محمد عبده الابتدائية بمدينة بنها لحضور الحصة الأولى مع الطلبة والطالبات.


وقال محافظ القليوبية إن المحافظة قد استعدت لاستقبال الطلبة والطالبات في 2543 مدرسة و29543 فصلا بكافة المراحل الدراسية،  لتستقبل عدد مليون و508 آلاف و111 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة. 


وخلال الجولة أكد المحافظ أن كافة مدارس المحافظة جاهزة  للعام الدراسي الجديد وتحديد الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والانتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى، وتعليق علم مصر فى مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح .


وأكد محافظ القليوبية على أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من أجلها لنخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه .


من جانبها أكدت رئيس قطاع التربية والتعليم خلال جولتها على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المدرسة والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم والتحلي بالنظام والمثابرة  ، موجهة الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية على مجهوداتهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.


وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم وصول وتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل الى الإدارات التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي – تعليم فني) ولا يوجد عجز فى الكتب الدراسية ، مضيفا أن كافة المدارس تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة وصارمة ودائمة حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة، حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي ودوري وتطبيق التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات، بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعي وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
 

القليوبية وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد العملية التعليمية العام الدراسي الجديد رئيس قطاع التعليم سير العملية التعليمية

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