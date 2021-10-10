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برلمان

قيادية بـ «مستقبل وطن» تشيد بمعرض «تراثنا» والدولة حريصة على تشجيع صغار المصنعين

الدكتورة زينب نوار،
الدكتورة زينب نوار، قيادية بمستقبل وطن

أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي،  لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مضيفة أن ذلك يدل على اهتمامه بصغار المنتجين والمصنعين، كما يعكس اهتمام الدولة والحكومة بتنمية تلك الصناعات وتشجيع الشباب من صغار المصنعين على تعلم هذه الحرف واتقانها وإقامة المشروعات التى  توفر لهم فرص عمل مربحة ومستقرة.

 

وأكدت نوار، في بيان لها اليوم، أن الحرف التراثية إنما هى تدل على تاريخنا وحضارتنا ومصريتنا والتى لا يستطيع أخرون منافستنا فى ذلك، لافتة إلى أنها دائمة  الحضور للمعرض كل عام.

 

وشددت  القيادية بحزب مستقبل وطن، على أهمية زيادة الوعى لد المصنعين بتلك المعارض والإقبال من المصنعين على التواجد بالمعرض، وهو الأمر الذى يعكس نجاحه ، فأهميه تلك المعارض بالنسبة لصغار المصنعين هو مساعدتهم فى التسويق لمنتجاتهم، والتعرف على المنتجين أو المصنعين الآخرين، وكذلك لقاء المصدرين وممثلى البنوك للتعرف على فرص التمويل، ولقاء الجهات المختلفة سواء للمعاونة فى حل مشاكلهم أو معاونتهم فى تقديم الدعم الفنى فيما يخص اعداد الخطط التسويقية.  

 

وذكرت نوار، ان اشتراك مشروعات شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتواجدها بالمعرض هو فرصة جيدة لهم لعرض منتجاتهم والحصول على الدعم سواء المالى أو الفنى، فالمعرض يعد فرصة جيدة جدا لعرض منتجاتهم وتيسير بيعها وأيضاً الحصول على المعلومات الخاصة بسبل تطوير منتجاتهم والبيع سواء داخل مصر أو اذا اتيحت لهم الفرصة البيع خارجها.

الحرف التراثية الجامعة البريطانية مستقبل وطن المصنعين البنوك

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