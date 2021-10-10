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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة :

تعيين 1571 شاباً بينهم 38 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحر الأحمر

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة في البحر الأحمر بتعيين 1571 شاباً منهم 38 من ذوى الهمم والعزيمة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 2205 شابا فضلاً عن توفير 215  فرصة عمل.

 

وقال الوزير، إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة وإصدار رخصة مزاولة المهنة لـ 625 عاملا من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية على المهن المختلفة.

 

وتلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال سبتمبر الماضي قامت المديرية بحفظ 4 تراخيص عمل لأجانب وتجديد ترخيص عمل لـ 23 أجنبي آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

 

وأشار إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 520 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وأسفر التفتيش عن تحرير 84 محضراً وعمل 6 ندوات توعية للعاملين بلغ عدد المشاركين فيها 215 عاملا.

 

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، فتم التفتيش على 128 منشأة وأسفر عن تحرير 39 محضراً سلامة وصحة مهنية وعمل 11 ندوة توعية في نفس المجال حضرها 136 عاملا كما تم متابعة 111 منشأة يعمل بها 6820 عاملاً لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩).

 

وأضاف أن المديرية تلقت 48 شكوى علاقات عمل تم تسوية 4 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 17  شكوى وتبقى 21  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

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محمد سعفان وزير القوى العاملة مديرية القوى العاملة البحر الأحمر تعيين 1571 شابا الخاص والاستثماري كعب العمل رخصة مزاولة المهنة بقياس مستوى المهارة

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