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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.. الانتهاء من مشروع ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر

طريق القصير
طريق القصير

أعلنت وزارة  النقل أنه في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق الذي يهدف الي إضافة 7000 كم طرق الي اطوال الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطواله إلي 30 الف كيلو متر تم الانتهاء من مشروع ازدواج  طريق ساحل البحر الأحمر سفاجا/ القصير / مرسى علم بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.

 

وصرح الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل  أن المشروع استكمالاً لخطة ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر حيث سبق إنهاء ازدواج الطريق لمسافة 35 كم جنوب مدينة سفاجا حيث تم انشاء مسار جديد موازي للطريق القائم بعدد 2 حارة بإجمالي عرض 9.2 متر لافتاً الى أنه يعد من أهم مشروعات الطرق بمحافظة البحرالأحمر حيث يساهم في سرعة الوصول للمدن الرئيسية في البحر الأحمر  كما يخدم الطريق أهداف التنمية السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية الواقعة على امتداد مساره حيث انه يمتد من سفاجا مباشرة الى مرسى علم .

 

واكد الفريق مهندس كامل الوزير أن وزارة النقل تنفذ عدد 10 مشروعات في مجال الطرق في نطاق محافظة البحر الأحمر بإجمالي تكلفة3.38 مليار جنيه وأهمها  رفع كفاءة وتطوير طريق الزعفرانة / راس غارب بطول 103 كم ورفع كفاءة  وتطوير طريق برنيس / الشلاتين / أبورماد / حلايب بطول 280 كم مشيرا الى أنه جاري حاليا اعداد دراسة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة طريق القصير - قفط  ضمن المحاور العرضية الهامة التي تربط ساحل البحر الأحمر بوداي النيل وصعيد مصر.

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