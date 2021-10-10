تصريح من مفوضية الانتخابات العراقية حول الإعلان عن نسبة التصويت

الانتخابات العراقية

أكدت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأحد، أن العملية تسير بسلاسة وفق ما خطط لها.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، قالت المفوضية العراقية إن الوقت ما زال مبكرا للإعلان عن نسبة التصويت.

وأوضح العراق أن نسبة التصويت في محافظة أربيل وصلت إلى 18% حتى ظهر اليوم.

أصدر تحالف شبكات مراقبة الانتخابات، الأحد، تقريراً أولياً لسير عملية الاقتراع حتى الساعة الـ12 ظهراً.

ويبين التقرير عدد المحطات التي تمت مراقبتها ووصلت النتائج منها، والتي بلغت 3734، فيما بلغ عدد المحطات التي شهدت استبعاد مراقب أووكيل مرشح من محطة الاقتراع 221 بما نسبته 5.91%.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، صباح اليوم الأحد، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد ، في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.

وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام بلغ 8273 مركزا بواقع أكثر من 55 ألف محطة"، لافتة إلى أن"1249 مراقبا دوليا يشاركون في مراقبة الاقتراع العام فيما يبلغ عدد الإعلاميين الدوليين الذين يشاركون في تغطية الاقتراع العام 510 إعلاميين دوليين، أما المراقبون المحليون فبلغ عددهم 147152 مراقبا".