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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد شائعة فقد 6 تلاميذ.. تعليم الإسكندرية تقرر التحقيق في واقعة مدرسة عمر مكرم

صدى البلد

قرر الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية التحقيق في واقعة الهرج والمرج الذي شهدته مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية شرق الإسكندرية.

 

وقال دكتور محمد سعد إنه  بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية.

 

وأضاف سعد مدير مديرية التربية والتعليم أن بعض مواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي تداولت فيديو عن تدافع  أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزه وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، وأصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021  / 2022 ، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

 

وناشد مدير مديرية التربية والتعليم أولياء أمور أبنائنا الطلاب بعدم دخول المدرسة منعًـا للتزاحم، ولتوفير الفرصة لزملائنا المعلمين ومديري المدارس في توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب ، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وحفاظًـا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ، وحفاظًـا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.

 

ونفى سعد ما تداولته مواقع التواصل من الشائعات والأكاذيب عن فقد 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم بما يتنافى مع الواقع تمامًـا  ويسبب تكدير السلم الاجتماعي في الشارع السكندري وينشر القلق بين أولياء الأمور، لذا نرجو عدم الانسياق وراء الشائعات ومتابعة الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية ، وسيتم ملاحقة مروجي الشائعات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزارة التربية والتعليم الاسكندرية المعلمين تعليم الاسكندرية التواصل الاجتماعي

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