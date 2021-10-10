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رئيس التحرير
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أخبار البلد

لتبادل الخبرات.. العربية للتصنيع تستقبل دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع  تحرص علي تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة. 

 

 أعرب "التراس" عن اعتزازه بزيارة بالوفد الأفريقي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة، لتعزيز التكامل والتعاون المشترك.

 

جاء هذا في إطار زيارة دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار(الدورة رقم ١٣) بأكاديمية ناصر العسكرية .

تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كأحد نتائج  انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلي استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومشروعات التنمية الشاملة. 

 

و حرص الفريق عبد المنعم التراس على فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقي، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم، مشيرا إلي أهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا علي مستوي القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

 

و أوضح "التراس " أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات. 

 

وخلال  تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع  أعرب وفد دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار عن  إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية, مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

 

كما تضمنت الزيارة تفقد  أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع ،حيث اطلع الوفد على نظم  تدريب وتأهيل الكوادر البشرية  في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات و آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

 

و تفقد الوفد الأفريقي مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع ،حيث تفقدوا خطوط انتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية تؤكد اهتمامها بتعزيز التواصل وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة وتستقبل دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار.

العربية للتصنيع وتستقبل دارسي دورة الت دورة التعاون الأفريقي صناع القرار عبد المنعم التراس الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاديمية ناصر العسكرية

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