مساجد العراق تدعوا المواطنين عبر مكبرات الصوت للخروج للانتخابات

منذ صباح اليوم الأحد، بدأ توافد العراقيين على مراكز الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في مرشحيهم عن البرلمان، وسط تخاوف من تراجع عدد المصوتين، وإعادة سيناريو حصل قبل 3 سنوات.

وتقول سكاي نيوز، إن قلة عدد المصوتين الملاحظة دعت بعض المساجد إلى المناداة عبر المآذن للخروج والتصويت، وذلك في ظل وجود مخاوف من تكرر ما حدث بانتخابات عام 2018، عندما كانت نسب المشاركة المعلنة، 44 في المائة، الأمر الذي فجّر احتجاجات واسعة.

وناشدت مساجد العراق المواطنين للخروج للانتخاب ، وذلك بعد تسجيل نسب إقبال متراجعة وبسيطة، حيث أظهر مقطع فيديو لشبكة آر تي، نداء موجها من جامع أبي حنيفة النعمان إلى المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

وفتحت مراكز الانتخاب في العراق أبوابها، صباح الأحد، إيذانا بانطلاق الانتخابات النيابية المبكرة، حيث يتوجه قرابة 25 مليون عراقي للتصويت في هذه الانتخابات.

وسيصوت العراقيون حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي عندما تغلق مراكز الانتخاب ، فيما من المقرر أن تصدر النتائج الأولية خلال 24 ساعة.

ويتنافس أكثر من 3 آلاف مرشح في الانتخابات العراقية على 329 مقعدا في البرلمان العراقي.



وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من أوائل من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، التي وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بالأهم في تاريخ العراق الحديث، واعتبرها فرصة لتصحيح المسارات الخاطئة.

وأكد برهم صالح في كلمة له بعد انطلاق الانتخاب ، أن هذه المحطة تعد الأهم في تاريخ البلاد الحديث، مشيرا إلى أن الانتخابات العراقية فرصة لضرب الفساد وتعزيز الاستقلال والسيادة.

ودعا رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، القاضي جليل عدنان خلف، المواطنين إلى التصويت المكثف في الانتخابات ، مشيرا إلى استكمال جميع الاستعدادات لإجراء عملية التصويت في بيئة آمنة.