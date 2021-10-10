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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المهندس محمد الخطيب: هدف تطوير القاهرة التاريخية هو استمتاع المواطن بالآثار والمناطق التراثية

المهندس محمد الخطيب
المهندس محمد الخطيب

قال المهندس محمد الخطيب استشارى عملية تطوير القاهرة التاريخية إن هناك اهتمام كبير من الدولة للقاهرة التاريخية، كما أنها وضعت استراتيجية كاملة لهذه المنطقة، وذلك لأنها بمثابة تراث عالمى لليونسكو، كاشفا أنه تم وضع تطوير للعديد من المناطق التى لها الأولوية، وتشمل 5 مناطق أساسية، ومنها: منطقة مسجد الحاكم والحسين وباب زويلة ومنطقة درب اللبانة وحارة الروم.

 

وأضاف المهندس محمد الخطيب خلال حواره فى برنامج "الأخبار" عبر فضائية "دى إم سى"، أن هناك تطويرا آخر للعديد من المناطق الأخرى، فى المرحلة الثانية من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومنها: منطقة الحطابة ومنطقة عرب يسار وسوق السلاح.

 

وأشار المهندس محمد الخطيب، إلى أن هناك فكرة أساسية لهذا المشروع، وهو التعامل مع القاهرة التاريخية وتطويرها بشكل حضارى، وخاصة لأنها حجر ضخم، ومن الصعب التعامل معه كمرحلة واحدة، ليتم الحفاظ على الحقبة التاريخية للقاهرة الجديدة، ويتم تطويرها إلى أن تتحول إلى حركة مشاة.

 

وأكد المهندس محمد الخطيب أن هدف تطوير القاهرة التاريخية هو استمتاع المواطن بالأثار والمناطق التراثية المسجلة وغير المسجلة، مشيرا إلى أنه يجب أن تسترد القاهرة التاريخية مكانتها مرة أخرى.

المهندس محمد الخطيب القاهرة التاريخية الاثار المواطن التراث الدولة

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