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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مدرسة المستشار سامي عبد الحليم

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح

افتتح  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة المستشار سامي عبد الحليم للتعليم الأساسي بقرية عرب الفدان التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمُقامة على مساحة 1400 متر مربع بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين و 485 ألف جنيه.

 

وحضر الافتتاح سعد الفرماوى السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار سامي عبد الحليم رئيس محكمة  جنايات الزقازيق ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينه أبو حماد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية.

 

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مشدداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والاستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي  مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

 

وأوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تضم 11 فصلا وتتكون من 5 طوابق،  وتُساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

 

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وأكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

 

ولفت إلي أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصل جديد بتكلفة 704 مليون و581 ألف جنية بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر الجديدة التي نحلم بها.

 

وعبر الأهالي عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركته فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداً يساهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز ومدينة أبو حماد.

الشرقية التعليم التربية والتعليم وزارة الصحة الصحة محافظ الشرقية العام الدراسي الزقازيق

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