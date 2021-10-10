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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم.. فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة “صدى البلد” أخر التطورات المتعلقة باسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم “الأحد”، من خلال لقاءات مع بعض التجار.

 

قال محمد على احد التجار ان اسعار الدواجن ارتفعت اليوم "الاحد".

واضاف أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 25 و 26 جنيهًا للكيلو.

 

 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر يسجل سعراً يتراوح بين48 و49 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي بين 52 و 53 جنيهًا للكرتونة.

 

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