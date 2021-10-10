مصر تدين استهداف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني وتدعو لنبذ العنف

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة والثروة السمكية صباح اليوم، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء اليمنيين.



وتتقدّم مصر بخالص التعازي لليمن الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية، مُعربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، وتضامنها ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في مواجهة يد الإرهاب الغاشمة.



وتدعو مصر جميع الأطراف اليمنية إلى نبذ العنف، وإعلاء المصلحة العُليا للشعب اليمني الشقيق بمنأى عن أي حسابات ضيقة أو أجندات خاصة، من أجل الدفع قُدمًا بالتسوية السياسية الشاملة على نحو يحقق تطلعات الأشقاء اليمنيين نحو وطن آمن ومزدهر.