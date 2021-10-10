زيادة المنح التعليمية.. الرئيس السيسي يعلن تدشين مشروعات جديدة في جنوب السودان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم الاتفاق مع رئيس جنوب السودان سلفا كير على ضرورة دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير، نقلته إكسترا نيوز.

وأضاف الرئيس السيسى، إنه تم الاتفاق على متابعة المشاورات السياسية بين وزيرى خارجية البلدين، إضافة إلى إعطاء دفعة تنفيذية لإنطلاق العلاقات بين البلدين من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المصرية.

وتابع الرئيس السيسى: سيتم إعادة إيحاء عددا من المشروعات المصرية المتواجدة بجنوب السودان وتدشين مشروعات جديدة وزيادة المنح التعليمية لطلاب جنوب السودان.