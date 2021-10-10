إيهاب رمزي: تم التوسع في أسباب الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

قال المستشار إيهاب رمزي عضو مجلس النواب إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ويتم مراجعته بوزارة العدل.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، عقدنا 18 جلسة حوارية بين كافة الكنائس والطوائف المسيحية في مصر بشأن قانون الأحوال الشخصية.

وتابع أنه تم التوسع في أسباب الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحين وبدأ وضع سبب الهجر 4 سنوات سببا للطلاق والمرض غير المأمول في الشفاء منه والمعدية مثل الإيدز وأسباب تتضمن بطلان الزواج مثل الغش

