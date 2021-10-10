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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 45 سيارة تخالف تعريفة الركوب فى الجيزة

الحملات على المواقف
الحملات على المواقف

شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى إدارة السرفيس والنقل الجماعى حملات مكبرة لضبط مخالفات تعريفة الركوب بمختلف أنحاء المحافظة.


وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة التنمية المحلية لمنع رفع أسعار تعريفة الركوب خاصة مع بداية العام الدراسى وما تشهده الطرق من تكدس للطلاب وأولياء الأمور مما يدفع البعض لإستغلال المواطنين من خلال رفع الأسعار أو تجزئة خطوط السير.


أسفرت الحملة عن ضبط ٤٥ سيارة مخالفة بالإضافة إلى ١٩ مركبة توك توك، حيث تم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المركبات المضبوطة والسائقين.

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محافظ الجيزة التنمية المحلية محافظة الجيزة وزارة التنمية المحلية العام الدراسي توك توك أولياء الأمور

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