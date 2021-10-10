سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة ليبيا غدا

أدى منتخب مصر تدريبه الختامي، مساء اليوم، على ملعب ستاد شهداء بنينا بمدينة بنغازي استعدادا للقاء منتخب ليبيا في التاسعة من مساء غد على الملعب نفسه ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.



شارك في مران منتخب مصر الذي قاده كارلوس كيروش المدير الفني، جميع اللاعبين الـ24 الذين ضمتهم قائمة معسكر الفريق لمباراتي ليبيا، وبدوا جميعا على أتم الاستعداد لاختيارهم ضمن قائمة المباراة.



وكانت إدارة بعثة منتخب مصر قد تلقت مساء اليوم نتائج تحليل الكشف عن فيروس كورونا ، حيث جاءت كلها سلبية بحمد الله.

تلقى مسئولو المنتخب الوطني تأكيدا من الاتحاد الإفريقي "كاف" وكذلك اتحاد الكرة الليبي بإقامة مباراة الفريقين بدون جماهير.

ويقتصر الحضور على فئة معينة بدعوات خاصة من قبل إدارة الاتحادين على أن يكون حاصلا على لقاح كورونا.

كما كشف مسئولو منتخب مصر، عن جاهزية مصطفى محمد مهاجم الفراعنة، لمباراة العودة أمام المنتخب الليبي غدا المقرر إقامتها في ليبيا ضمن منافسات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر2022.

وكان الأناكوندا تعرض لكدمة فى القدم أثناء مباراة ليبيا الأولى وتسببت فى شعوره ببعض الآلام، إلا أن الجهاز الطبى اطمأن على سلامة اللاعب حاليا وجاهزيته لمباراة الإياب.