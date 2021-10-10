عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصل واللقاح: سيتم تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية 2021

تطعيم المواطنين
تطعيم المواطنين

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه مع نهاية عام 2021 سيتم تطعيم 70% من المجتمع المصري وفقا لتوجيهات رئاسية، قائلا:رقم عالمي قياسي للغاية.

واضاف الدكتور أمجد حداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في انتظار الإفراج عنهم لتطعيم المواطنين.

وتابع أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدرجيًا مع توافر التطعيمات، مؤكدًا أن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الافراج عن كل لقاحات كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية.

الصحة: جائحة كورونا منحة ربانية لـ الصحة النفسية لهذا السبب.. فيديو
 

قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمن عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن فئة المراهقين من الفئات التي نولي لها اهتماما كبيرا، معقبه: "مركزين معاها هذا العام بشكل كبير".


وأضافت"في فترة فئة المراهقة تظهر معها الكثير من المشاكل النفسية، التي لها تأثير على المجتمع ومنها العنف والإدمان والتحرش والتنمر، والتي من الممكن ان يكون لها تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام".


وأشارت: "إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب الأساسية التي من الممكن أن تسبب الكثير من المشاكل في هذا التوقيت، لذلك تم توجيه جميع التدريبات للفرق التي ستتعامل مع هذه الفئات لمساعدتهم من التخلص من هذه المشكلات".


وأوضحت: "المرض النفسي مثل أي مرض وله علاج، ويمكن للمريض أن يصبح أفضل من ذي قبل بعد العلاج، ويبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي"، مردفه: "الوعي زاد كثيرا في الفترة الأخيرة، و جائحة كورونا كانت من المميزات والمنح الربانية للصحة النفسية بشكل خاص، وهذا ما ظهر في لجوء الأفراد من خلال الخط الساخن وبدأت في حكاية مشاكلها، وهو ما سهل عملية اللجوء للخدمة النفسية".

 

قسم الحساسية اللقاح المناعة لقاح سينوفاك تطعيم لقاح

ترشيحاتنا

وليد سليمان: أتمنى انضمام أشرف بن شرقي للنادي الأهلي.. فيديو

ميس عبدالهادي: أتمنى لقاء قرينة الرئيس السيسي .. وحبي لمصر نابع من القلب

محمد الباز عن زحام أولياء الأمور أمام المدارس: عيالكم مش طالعين عمرة

وليد سليمان: السحر مش موجود في الأهلي لكنه عند ناس تانية.. فيديو

علم فرنسا وفصل بلا مقاعد.. حكاية 6 مشاهد مدرسية هزت السوشيال ميديا

المصل واللقاح: سيتم تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مستشار الرئيس للصحة يوضح «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة».. فيديو

حالة الطقس غدا.. أمطار خفيفة على سيناء والحرارة مرتفعة بالصعيد

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

مفاجأة لـ 2 مليون مواطن يحصلون على المعاشات قريبا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد.. رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ