المصل واللقاح: سيتم تطعيم 70% من المصريين قبل نهاية 2021

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أنه مع نهاية عام 2021 سيتم تطعيم 70% من المجتمع المصري وفقا لتوجيهات رئاسية، قائلا:رقم عالمي قياسي للغاية.

واضاف الدكتور أمجد حداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن المنظومة الصحية لديها 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك في انتظار الإفراج عنهم لتطعيم المواطنين.

وتابع أنه خلال شهرين سيتم تطعيم سن الــ17 عامًا ثم يليه أصحاب الـ16 عاما مع النزول بالسن تدرجيًا مع توافر التطعيمات، مؤكدًا أن وزارة الصحة أعلنت ذلك منذ شهر تقريبا أنه مع الافراج عن كل لقاحات كورونا من المخازن سيتم تطعيم تلك الفئات العمرية.

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قالت الدكتورة منن عبد المقصود، أمن عام الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، إن فئة المراهقين من الفئات التي نولي لها اهتماما كبيرا، معقبه: "مركزين معاها هذا العام بشكل كبير".



وأضافت"في فترة فئة المراهقة تظهر معها الكثير من المشاكل النفسية، التي لها تأثير على المجتمع ومنها العنف والإدمان والتحرش والتنمر، والتي من الممكن ان يكون لها تأثير سلبي على المجتمع بشكل عام".



وأشارت: "إدمان الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من الأسباب الأساسية التي من الممكن أن تسبب الكثير من المشاكل في هذا التوقيت، لذلك تم توجيه جميع التدريبات للفرق التي ستتعامل مع هذه الفئات لمساعدتهم من التخلص من هذه المشكلات".



وأوضحت: "المرض النفسي مثل أي مرض وله علاج، ويمكن للمريض أن يصبح أفضل من ذي قبل بعد العلاج، ويبدأ في ممارسة حياته بشكل طبيعي"، مردفه: "الوعي زاد كثيرا في الفترة الأخيرة، و جائحة كورونا كانت من المميزات والمنح الربانية للصحة النفسية بشكل خاص، وهذا ما ظهر في لجوء الأفراد من خلال الخط الساخن وبدأت في حكاية مشاكلها، وهو ما سهل عملية اللجوء للخدمة النفسية".