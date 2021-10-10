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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيج رامي يعلن عن حدث عالمي يقام في مصر لأول مرة.. فيديو

مستر أولمبيا 2021
مستر أولمبيا 2021 بيج رامي

قال الرباع البطل المصري ممدوح رامي السبيعي الشهير ب بيج رامي، تعليقا على تحقيقه لقب مستر أولمبيا في كمال الأجسام للعام الثاني على التوالي، "مبروك على الشعب المصري كله، ولكل الناس اللي سهرت معانا امبارح، وفرحوا بالفوز". 

 

وأكد بيج رامي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، اليوم الأحد، أنه قدم مجهود كبير طيلة العام الماضي في سبيل الحفاظ على اللقب والحصول على مستر أولمبيا 2021، مشير الي أنه عمل على تحقيق هدفه في أقل وقت، بأقل الإمكانيات. 

 

وأضاف الرباع البطل المصري رامي السبيعي الشهير ب بيج رامي: "كان في حضور مصري في مستر أولمبيا ووقت اعلان النتيجة، وهتفوا بيج رامي كثيرا، وهذا الأمر جعلني أشعر بالسعادة". 

 

وأردف بيج رامي: "كل واحد في مكانه يقدر يكون ناجح، ومافيش حاجة إسمها مستحيل، ونقدر نوصل لأي حاجة في اي مكان بتوفيق ربنا ونركز مع نفسنا، ومافيش حاجة اسمها مستحيل". 

 

وتابع بيج رامي: “لدينا حدث هام في مصر قريبا يساعدنا على أن نضع مصر كتوجه عام للرياضة حولين العالم، وهو مستر أولمبيا مصر، مؤكدا انها بطولة تاتي بها لمصر حتى يشارك فيها كثيرين من مصر غير قادرين على السفر”. 

وعن طموحه أكد بيج رامي، أنه يسعى لتحقيق بطولة مستر أولمبيا سبع مرات جديدة خلال الأعوام المقبلة. 

 

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