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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المواطن مش هيتحمل.. الثروة الداجنة تطالب وزير الزراعة بضبط الأسعار

صدى البلد


كشف رشاد قرني، نائب رئيس شعبة الثروة الداجنة، عن أسباب زيادة أسعار الدواجن وبيض المائدة، قائلا: التكلفة الفعلية للبيض تتراوح من 34 إلى 36 جنيه، نتيجة وجود تفاوت بين العرض والطلب.

 

واستطرد “رشاد قرني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون” : أسعار بيع البيض في رمضان كانت قليلة للغاية، وتسببت في حدوث خسائر كبيرة للمنتجين، وعليه قام البعض العزوف عن تجارة البيض والتربية، وبسبب ذلك حدث فجوة كبيرة في أسعار البيض مقارنة بالعام الماضي.


وفيما يخص أسعار الدواجن، أوضح أن ارتفاع أسعار الاعلاف هو السبب الاساسي، حيث تخطى سعر طن الأعلاف 8 الآف جنيه ، مما تسبب في زيادة أسعار البيع.

 

وأضاف:  لابد أن يتدخل وزير الزراعة بالتعاون مع الاتحاد العام للإنتاج الداجني لوضع ضوابط للأسعار لأن المواطن لن يكون بوسعه تحمل تلك الأسعار لفترة طويلة لدرجة أن البيع متوقف”.


واسترسل : لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن ، مسترسلا:" المشكلة كلها أن في فيها مربيين بيحجموا عن الدخول للسوق في فصل الشتاء مما يسبب قلة المعروض فيحدث ارتفاع في الأسعار “.

 

الثروة الداجنة اسعار الدواجن بيض المائدة وزير الزراعة الاتحاد العام للإنتاج الداجني اخبار التوك شو

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