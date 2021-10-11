راعي بيج رامي: بطل مستر أولمبيا يسعى لحصد اللقب العام المقبل

قال إسلام قرطام، راعي بيج رامي بطل مستر أولمبيا 2021، إن البطل اجتهد من أجل حصد اللقب للمرة الثاني في تاريخه وعلى التوالي، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تمتلك 4 لاعبين في كمال الأجسام شاركوا في المنافسة على اللقب، وهو أمر يدعو للفخر.

وأضاف قرطام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن بيج رامي يسعى لحصد اللقب الموسم المقبل، ليكون التتويج الثالث على التوالي، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا.



وأشار إلى أنه سيتم تنظيم بطولة «مستر أولمبيا مصر» لتكون نواة لإخراج أبطال جدد، موضحًا أن الفائز بهذه البطولة يتأهل مباشرة إلى مستر أولمبيا العام المقبل.