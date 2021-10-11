حازم الكاديكي: منتخب ليبيا سيفاجئ مصر هجوميًا في مباراة اليوم

قال المعلق الرياضي حازم الكاديكي، إن المنتخب الليبي بدأ المشوار في تصفيات كأس العالم 2022، بشكل رائع أعاد للجماهير خلاله الأمال في هذا الجيل على الرغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد.

وأضاف الكاديكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية للغاية ورائعة، خاصة وأن أغلب لاعبيه يحترفون في الدوريات الأوروبية.

واستكمل تصريحاته، أن منتخب ليبيا لاقى احتفالًا حافلًا فور وصوله إلى ملعب برج العرب، بينما عقب عودته إلى بنغازي الجماهير أشادت باللاعبين رغم الخسارة لمعرفتها بالإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها منتخب مصر.

وواصل حديثه، أن الجماهير الليبية، حضرت بكثافة مران منتخب فرسان المتوسط، وأشعلت الحماس لدى اللاعبين، من أجل الفوز اليوم ، مضيفًا «منتخب ليبيا سيفاجئ كيروش هجوميًا في مباراة اليوم ».