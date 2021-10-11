جول أوفسايد رسمي.. ميدو يعلق على هدف إمبابي في إسبانيا لنهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، على هدف إمبابي لاعب منتخب فرنسا ، فى شباك منتخب اسبانيا فى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغرد ميدو عبر تويتر: “جول مبابي أوفسايد رسمي.. المدافع امي الكورة لأنه كان بيحاول يمنع الكورة من الوصول لإمبابي اللي اصلا أوفسايد من الأساس!! قانون غبي جدا لازم يتغير”.

ونجح المنتخب الفرنسي في التتويج ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما فاز على نظيره الإسباني، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على ملعب "سان سيرو" في ميلانو بإيطاليا.

وافتتح ميكيل أويارزبال أهداف اللقاء لصالح إسبانيا في الدقيقة 64، قبل أن يعدل كريم بنزيما النتيجة سريعاً في الدقيقة 67.

وبحلول الدقيقة 41، سقط المدافع الفرنسي رافاييل فاران متأثرًا بإصابة عضلية، وتم استبداله في الدقيقة 43 وشارك دايوت أوبامياكنو بديلاً له.

وأحرز كيليان مبابي هدف التتويج بالبطولة في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

حسمت المباراة في النهاية بفوز فرنسا على إسبانيا بنتيجة (2-1) لتتوج بطلاً لدوري الأمم الأوروبية.

وأصبح المنتخب الفرنسي ثاني المنتخبات التي تتوج ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب منتخب البرتغال الذي توج بالنسخة الأولى من البطولة.