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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

الأردني  نديم نور
الأردني  نديم نور

احتفل الفنان الأردني نديم نور بإغنية يا مدلع، وذلك من خلال إقامة حفلة بحضور نجوم الفن والصحفيين وكان متواجد بجانبه كل من المطرب محمد عساف، والمطرب هيثم نبيل، والراقصة جوهرة، والفنانة رحاب الجمل، وشاركته الراقصة جوهرة بإحدى الفقرات وفي نهاية الحفل وانتهى الحفل بتقطيع التورتة.

 

أعمال الأردني  نديم نور

وسجل نديم  خلال تواجده فى القاهرة العديد من أغانيه الجديدة، المقرر أن تطرح عبر منصاته الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

من بين تلك الأغنيات التي سجلها أغنية "بتدلع" من ألحان نديم نور، ومن كلمات عاصم حسين وتوزيع ناصر الأسعد، وهي أغنية باللهجة المصرية يتم توزيعها في لبنان، وعاد المطرب الأردني نديم نور للساحة الغنائية بعد غياب 6 سنوات، مُعلنا عن اشتياقه لمقابلة جمهوره، وتقديم أغاني متنوعة يتمنى أن تنال إعجابهم.

وكشف نديم عن أسماء الأغاني وصناع الموسيقى الذي يتعاون معهم، مشيرا إلى أن أغنية "بتدلع" من المقرر أن تكون أولى الأغاني التي ستُطرح خلال شهر أكتوبر المقبل وستكون باللهجة المصرية، والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي عاصم حسين والموزع الموسيقي ناصر الأسعد، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو.

 

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نديم نديم نور الفنان الأردني الفنان الأردني نديم نور يا مدلع إغنية يا مدلع

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