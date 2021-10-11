وليد سليمان يوجه رسالة لـ إمام عاشور ويرد علي اتهامه بالعنف

كشف وليد سليمان نجم النادي الاهلي العديد من الاسرار حول علاقته بلاعبي الزمالك وموعد إعتزاله كرة القدم ووجه العديد من الرسائل للاعبي الفارس الابيض والجماهير الاهلي .

جاء ذلك خلال حوار اجراه مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دي ام سي”.

موعد اعتزال وليد سليمان كرة القدم

كشف وليد سليمان، موعد اعتزاله كرة القدم، والنادى الذى سوف يختتم فيه مسيرته الكروية.

وأكد وليد سليمان أنه لن يلعب لنادى آخر غير النادى الأهلى، مشيرا الي أنه تلقى عرضا من نادى بيراميدز بمبلغ كبير للغاية ولكنه رفضه وفضل البقاء فى الأهلى.

وتابع وليد سليمان: "باقى سنة مع النادى الأهلى، وهعتزل لو الأهلى قرر ما اكملش بعد انتهاء الموسم".

رسالة لـ جمهور الاهلي



قال وليد سليمان : جمهور النادي الأهلي ليس متعودا على الخسارة ، علشان كدا زعلانين من خسارة كأس السوبر ".

وأكمل : اتفقنا داخل غرف الملابس بعد خسارة الكأس إننا لازم نصالح جمهور النادي الأهلي ، وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني"، مستطردا: "كنا الأقرب بالفوز من بطولة الدوري من نادي الزمالك".

أزمة غرامات خسارة السوبر

قال وليد سليمان : "تقبلنا الخصم المالي من النادي الأهلي وحاسين إننا زعلنا جمهورنا".

محمود كهربا مثير المشاكل



كشف وليد سليمان، لاعب النادى الأهلى، عن رأيه في اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، وحقيقة إثارته للمشاكل.

وأكد : "كهربا لاعب كويس وطيب جدا، لكن مشكلته أنه صوته عال، لأنه لا يجيد الإنصات ثم التحدث ، كهربا زى العيل الصغير، وكان عايش بأسلوب غير أسلوب النادى الأهلى، ومدلع ولازم الناس تقرب ليه وتطبطب عليه".

خسارة الدورى

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على خسارة لقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وقال : "كنا الأقرب بالفوز من بطولة الدوري من نادي الزمالك"، مضيفا: "وعدنا نفسنا وجمهور الأهلي إننا مش هنخسر بطولة تاني".

وليد سليمان لاعب عنيف

رد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على اتهامه بالعنف، قائلا "لو اتكلمت في الموضوع هقول أسماء ناس كانوا عايزين كدا".

وأضاف : "لما تواصلت مع الناس دي قالوا لي إحنا بنعمل كدا علشان جمهور الأهلي وإعلام الأهلي بيتهموا طارق حامد بحاجات شبه كدا".

وأشار: "طارق حامد صديقي وصاحبي، ولاعبي الأهلي والزمالك صحاب في المنتخب، وطارق حامد إنسان كويس مقدرش أقول عليه كلام مش كويس".

وأوضح نجم النادي الاهلي : "مش عايز أجيب سيرة حد، وأنا حصلي كسر في ضلعي بسبب محمد كوفي قعدت 3 أشهر من غير لعب".

هل يؤمن وليد سليمان بالسحر

علق وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، على ذهابه لمدينة شبراخيت بسبب السحر، قائلا: "معرفش حاجه عن الموضوع دا".



وأضاف : "لو فيه سحر في الكرة كانت بعض الدول الأفريقية أخدت كأس العالم".



وتابع: "أنا في منظومة أي حد يتمنى يكون موجود فيها.. وفيه ثوابت في النادي الأهلي لا تتغير".



وقال: "موضوع السحر ده مش عندنا في الأهلي لكن عند ناس تانية .



لاعب يتمني وليد سليمان انضمامه لـ الاهلي



قال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، إنه يتمنى أن يلعب أشرف بن شرقي في النادي الأهلي، قائلا: "بن شرقي لأنه لاعب كويس".

وأكمل : "لعبت ضده في الوداد، وكان لاعبا كبيرا، وأنا معجب بستايله وأتمنى أن يلعب في النادي الأهلي".

رسالة لـ إمام عاشور

وجه وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، رسالة للاعب نادي الزمالك إمام عاشور، قائلا "ركز في الكورة".

وأكمل : "مش زعلان منه ومهاراته تخليه في مكان تاني.. ربنا يوفقه بس يركز في الكرة شوية علشان هو مركز مع الجمهور أكثر".



وتابع: "مينفعش تتباهي بالغلط، هو عنده مهارات كويسة ولسه صغير.. مشكلتي معاه انتهت ومش زعلان منه ومهاراته تخليه في حتة تانية، بالرغم من أنه لم يعتذر لي".

أزمة مباراة السوبر في الإمارات



قال وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، تعليقا على أزمات لاعب نادي الزمالك شيكابالا، "اللي بيحصل لشيكابالا أنا مرضهوش على نفسي".

وأضاف وليد سليمان : "عبدالله جمعة كان سبب أزمة المباراة التي كانت في الإمارات وهي بداية الشرارة".



وجه وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، رسالة للاعب نادي الزمالك طارق حامد، قائلا إنه "لاعب كويس وراجل وربنا يوفقه ، طارق حامد لاعب راجل وصديقي ودائما بنصلي الفجر مع بعض".

وأشار: "لاعبو الأهلي والزمالك صحاب في المنتخب، وطارق حامد إنسان كويس مقدرش أقول عليه كلام مش كويس".

هل يتدخل محمد صلاح في إختيارات المنتخب ؟



كشف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، حقيقة تدخل محمد صلاح في اختيارات لاعبي المنتخب.



وقال : "محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ولابد من المحافظة عليه ،ولا يتدخل في اختيارات المنتخب".



وتابع: " محمد صلاح الحاجة المصرية اللي منورة في أوروبا لازم نحافظ عليه ومش هو اللى بيختار لاعبي المنتخب محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ومتربي".