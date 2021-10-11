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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة توقع عقد الاستشاري الدولى لتطوير مستشفياتها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة وقعت عقد الاستشاري الدولي لتطوير المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي وصندوق التمويل السعودي، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطن.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بدأ يخرج من حيز التصميم الورقي إلى حيز التنفيذ الفعلي بعد المرور بفترات من الاجراءات والمحادثات مع الجانب السعودي ووزارة التعاون الدولي، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع في 2020 على عقد مدير مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني مع شركة "HILL" العالمية بعد موافقة وزارة التعاون الدولي والجانب السعودي.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولت مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والجانب السعودي متابعة الإنتهاء من جميع الإجراءات حتى وصل المشروع إلى خطواته النهائية.

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وأكد الدكتور الخشت، أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تجديد شامل وحوكمة لمستشفيات قصر العيني وأن تخضع لإدارة رشيدة بهدف تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مشيرًا إلى أنه تم توقيع اتفاقية القرض السعودى بقيمة تبلغ 120 مليون دولار من البنك السعودي ومبلغ 80 مليون دولار من الجانب المصري.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المشروع سيشمل التجديد وتأهيل كل المبانى والمعدات والأجهزة والطاقة والمخلفات وبناء الكوادر الفنية وهيكلة الإدارة، مشيرًا إلى أن المشروع بالغ الأهمية ينقل المستشفيات نقلة نوعية كبيرة للغاية ويدخل بها إلى عصر جديد وإذا تم المشروع بالسرعة والإنجاز والدقة المرسومة سيكون فعالا فى مواجهة المشكلات الحالية، وذلك مع وجود الشريك السعودى ووجود مسابقة عالمية بين الشركات والمكاتب الهندسية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة حققت على مدار الـ 4 سنوات الأخيرة إنجازات كبيرة على طريق مشروع التطوير الشامل للمستشفيات الجامعية، ورفع كفاءتها وأدائها الطبي وبنيتها التحتية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة بها، وزيادة السعة الاستيعابية لها، وذلك وفق خطة شاملة وبرامج زمنية محددة،طبقا لأحدث النظم والمعايير الطبية العالمية، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها لتكون على أعلى مستوى، جاهزية الأطقم الطبية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والمرضى  بإستمرار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مستشفيات جامعة القاهرة تقوم بدور رائد وفعال على كافة المستويات، والتي من أهمها التعليم الطبي، واكتساب الخبرات العملية، والدور المهني في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، علي المستوى المحلي والإقليمي بالإضافة إلى المساهمة فى العديد من المبادرات الرئاسية، مثل المبادرة الخاصة بالقضاء على فيروس سي، والإنتهاء من قوائم الانتطار، مشيرًا إلى أنها من أقدم المستشفيات التعليمية والعلاجية في جميع فروع الطب على مستوى مصر والشرق الأوسط، وتمثل ركيزة أساسية في المنظومة الطبية في الدولة المصرية التي تُعد قبلة الطب في الوطن العربي.

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