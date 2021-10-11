مع بدء العام |نرصد اجواء تشغيل السبورات الذكية في المدارس الثانوية ..صور

شهدت المدارس الثانوية في مصر بدء تشغيل السبورات الذكية في فصول طلاب مرحلة الثانوية العامة لأول مرة في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، لتسهيل دخول الطلبة على بنك المعرفة المصري.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : إن التحول الرقمي في المرحلة الثانوية قرار دولة تم تطبيقه منذ 2018 ، وتكبدت الدولة تكاليف باهئظة لشراء ملايين من اجهزة التابلت ، بالاضافة لتكاليف انتاج وترجمة واعداد المحتوى الرقمي الهائل و الممتاز وكذلك المحطات التليفزيونية والرقمية .

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة ، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

وشددت وزارة التربية والتعليم ، على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم يتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

ومن المقرر ان تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وحددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة للعام الدراسي القادم 2021 / 2022، والتي تم الاتفاق عليها مع المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعي.

وأكدت الخريطة الزمنية الموقعة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ما يلي: