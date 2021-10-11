وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير العملية الدراسية

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، معاهد الشروق الابتدائي النموذجي، والشروق الإعدادي النموذجي بنين، والشروق النموذجي فتيات؛ للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العمل فيها.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام التام بالتباعد والاجراءات الاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية للحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين وجميع العاملين، موجها النصح للطلاب بالحرص على الانتظام في الحضور واغتنام فرصة تواجدهم داخل الفصول للارتقاء بمستواهم التعليمي وكسب كافة العلوم والمهارات التي من شأنها أن تسهم في إثرائهم فكريا وعلميا.

وحث وكيل الأزهر المعلمين على بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتقديم النموذج الأمثل لما يجب أن تكون عليه العملية التعليمية في الأزهر الشريف، مشددا على أن رسالة الأزهر دائما وأبدا هي غرس روح التسامح في نفوس الطلاب وتعليمهم المنهج الأزهري القائم على الوسطية والاعتدال؛ لتخريج أجيال قادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتطوره.

وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة

وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة