عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير العملية الدراسية

وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، معاهد الشروق الابتدائي النموذجي، والشروق الإعدادي النموذجي بنين، والشروق النموذجي فتيات؛ للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام العمل فيها.

 

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة الالتزام التام بالتباعد والاجراءات الاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية للحفاظ على سلامة الطلاب والمدرسين وجميع العاملين، موجها النصح للطلاب بالحرص على الانتظام في الحضور واغتنام فرصة تواجدهم داخل الفصول للارتقاء بمستواهم التعليمي وكسب كافة العلوم والمهارات التي من شأنها أن تسهم في إثرائهم فكريا وعلميا.

وحث وكيل الأزهر المعلمين على بذل أقصى جهد لتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة وتقديم النموذج الأمثل لما يجب أن تكون عليه العملية التعليمية في الأزهر الشريف، مشددا على أن رسالة الأزهر دائما وأبدا هي غرس روح التسامح في نفوس الطلاب وتعليمهم المنهج الأزهري القائم على الوسطية والاعتدال؛ لتخريج أجيال قادرة على الإسهام في نهضة الوطن وتطوره.

وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة
وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة
وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة
وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة
وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة
وكيل الأزهر يتفقد معاهد الشروق للاطمئنان على سير الدراسة
وكيل الأزهر معاهد الشروق الإجراءات الاحترازية سلامة الطلاب المعلمين

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئول أممي التعاون فى تطوير الريف المصري

دوري كرة قدم أبرزها .. جامعة الدلتا التكنولوجية تكشف أنشطة طلابية جديدة|خاص

في اليوم العالمي للفتاة..96٪ من ضحايا الاستغلال الجنسي فتيات ونساء

فيفا يمنع أحد أندية الدوري السعودي من القيد

مع بدء العام |نرصد اجواء تشغيل السبورات الذكية في المدارس الثانوية ..صور

يتعلق بـ دولة عربية.. تحذير شديد اللهجة من رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

التعليم تحدد ضوابط تعامل المدارس الخاصة مع الأهالي حال عدم دفع المصروفات

تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم وغدا

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ