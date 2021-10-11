عقوبة تأديبية لمسئول بـ «المركزى للمحاسبات» سخر من القيادات

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، عقاب مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات ، بتأجيل ترقيته لمدة عامين ، وذلك لما اقترفه من أثم نُسب إليه بتدوين بوست على الفيس بوك عن أحد القيادات الخاصة بالجهاز ، واستطلاع الآراء حول البوست مما دعاه للتعليق بشأن يحمل الإهانة والحط من شأنه والسخرية.

واعتبرت المحكمة ، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وذلك بصفته عضوا رقابيا ينتمي للجهاز المركزى للمحاسبات سلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع ما يجب أن يتحلى به من لباقة وحسن التصرف وتوقير واحترام لكافة العاملين بالجهاز ، وكافة من له علاقة بعمل الجهاز، من مستشارين ومنتدبين للعمل بالجهاز.

بأن قام بشخصه بتدوين تعليقات على صفحة ملتقى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات على مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» انطويت على عبارات تحمل إساءة وسخرية ضد المستشار القانوني للجهاز .

وتبين للمحكمة ، وما حواه التحقيق وأقر به الطاعن من أنه دون عبارة ، ولاشك أن هذه العبارات إنما تحمل معانى الإساءة والتطاول والاستهزاء، وأن المتعارف عليه من استخدامها إنما يحمل معنى التقليل من الشأن والإساءة ، ولما كان الطاعن وهو يشغل وظيفة قيادية بالجهاز، ينبغى أن يكون قدوة لباقي العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقًا للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة .

واعتبرت المحكمة ، أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينياً ، بما يجعل القرار الصادر ومجازاته بعقوبة تأجيل الترقية سنتين عن تاريخ استحقاقها قائما على الأسباب المبررة لإصداره قانونا و صادف صحيح حكم القانون ولا يجب إلغاؤه .