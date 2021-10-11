عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد إقالة مدير المدرسة.. الصور الأولى لفصل الطلاب الجالسين على الأرض.. شاهد

صدى البلد

انتظمت العملية التعليمية داخل فصل واقعة جلوس الطلاب على الأرض بمدرسة في الخانكة بـالقليوبية حيث تم  فرش الفصل بالأثاث اللازم، بعد أن نُشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والطلاب يجلسون على الأرض.

أقرأ أيضا:
مدير مرور فى القليوبية يعثر على حقيبة مالية ويسلمها لصاحبها


من جانبها حرصت مدارس القليوبية فى ثانى أيام الدراسة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلبة والطلبات وكافة العاملين بالمدارس تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.


وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية أنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أى شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر، دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.


وطالب وكيل الوزارة من خلال زيارته الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مع ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل، والتأكد من توافر بوابات التعقيم، للحد من انتشار الفيروس.


وكان وكيل الوزارة قد أصدر قرارا بإلغاء ندب مدير مدرسة جلوس التلاميذ على الارض لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف بديل له لتسيير الأعمال.


وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان له اليوم، أنه يوجه رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص عدم التخوف من حالات الكثافة العالية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمديري الإدارات والمدارس، بالعمل على تقليل الكثافات في الفصول الدراسية؛ تماشيا مع التعليمات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ا.
وأكد وكيل الوزارة، التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة، أن تعمل بنظام الفترات الممتدة؛ لتخفيف الكثافات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس.


وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات، بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة؛ لمتابعة تخفيف الكثافات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.


ووجه، مديري الإدارات والمدارس، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وسلامة وكفاءة الإنارة، وتوافر التهوية الجيدة، وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ، وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس؛ حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

244648249_236716075167737_5073665290589091204_n
244648249_236716075167737_5073665290589091204_n
244972073_236716105167734_8985752328081082416_n
244972073_236716105167734_8985752328081082416_n
244988108_236716108501067_1896365451014819324_n
244988108_236716108501067_1896365451014819324_n
245317638_236716078501070_229692724764085099_n
245317638_236716078501070_229692724764085099_n
245328433_236716101834401_3543842444707788683_n
245328433_236716101834401_3543842444707788683_n
الخانكة التواصل الاجتماعي فيروس كورونا كورونا المستجد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكثافات داخل الفصول الفصول الدراسية

موضوعات متعلقة

تعليم القليوبية تعتذر لأولياء الأمور عن واقعة مدرسة الخانكة.. فيديو

بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

أول رد من تعليم القليوبية حول واقعة جلوس طلاب مدرسة بالخانكة على الأرض

ترشيحاتنا

لجأت لـ6 خطوات.. رابطة الأندية المحترفة تواجه ارتباطات أفريقيا فى الدوري الجديد

دلالات مشاركة الرئيس السيسي في قمة فيشجراد .. خبير يجيب

أول رد من الزراعة بشأن منع دخول موظفي الوزارة غير المطعمين ضد كورونا

ما حكم ترك صلاة الفجر وهل الضحى تعوضها؟.. أمين الفتوى يجيب

وسط الشارع | تفحم سيارة في الهرم .. والدفع بـ سيارات إطفاء "شاهد"

إعلام النواب: جلوس الطلاب أرضا تصرف غير تربوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لليوم الثاني.. استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل والغموض يسيطر على الحادث

قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة 8 ساعات .. اعرف المواعيد

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم وغدا

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

التعليم تحدد ضوابط تعامل المدارس الخاصة مع الأهالي حال عدم دفع المصروفات

أسعار البنزين فى السعودية خلال شهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: عندما يهتز العالم إنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ