بعد إقالة مدير المدرسة.. الصور الأولى لفصل الطلاب الجالسين على الأرض.. شاهد

انتظمت العملية التعليمية داخل فصل واقعة جلوس الطلاب على الأرض بمدرسة في الخانكة بـالقليوبية حيث تم فرش الفصل بالأثاث اللازم، بعد أن نُشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والطلاب يجلسون على الأرض.

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من جانبها حرصت مدارس القليوبية فى ثانى أيام الدراسة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحماية الطلبة والطلبات وكافة العاملين بالمدارس تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.



وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم فى القليوبية أنه سيتم عمل زيارات مفاجئة للمدارس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على الأمن المتواجد على بوابات المدارس بعدم السماح بدخول أى شخص للمدرسة طالب أو معلم أو زائر، دون ارتداء الكمامة مع توفير كمامات احتياطية لاستخدامها عند الحاجة.



وطالب وكيل الوزارة من خلال زيارته الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الكثافات داخل الفصول وتوافر تهوية جيدة بها، وتعيين مشرف لتنظيم نزول وصعود الطلاب الفصول لتجنب التزاحم، مع ضرورة متابعة نظافة المدارس بالفصول ودورات المياه والمعامل، والتأكد من توافر بوابات التعقيم، للحد من انتشار الفيروس.



وكان وكيل الوزارة قد أصدر قرارا بإلغاء ندب مدير مدرسة جلوس التلاميذ على الارض لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف بديل له لتسيير الأعمال.



وأوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان له اليوم، أنه يوجه رسالة طمأنة إلى الطلاب وأولياء الأمور بخصوص عدم التخوف من حالات الكثافة العالية، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمديري الإدارات والمدارس، بالعمل على تقليل الكثافات في الفصول الدراسية؛ تماشيا مع التعليمات الخاصة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ا.

وأكد وكيل الوزارة، التنبيه والتشديد على مدارس التعليم الابتدائي ذات الكثافات المرتفعة، أن تعمل بنظام الفترات الممتدة؛ لتخفيف الكثافات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس.



وشدد وكيل الوزارة على مديري الإدارات، بتكثيف المتابعات على المدارس في الفترة القادمة؛ لمتابعة تخفيف الكثافات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.



ووجه، مديري الإدارات والمدارس، بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول، وسلامة وكفاءة الإنارة، وتوافر التهوية الجيدة، وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ، وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس؛ حرصًا على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.

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