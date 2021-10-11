ضبط مصنع لحلوى المولد غير مرخص وتحرير 162 محضرا تموينيا بالمنوفية

أكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أنه تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع لتصنيع حلويات المولد الشريف بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لإدارة النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد خام مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على 5 أطنان سكر، 4 برميل جلوكوز، 500 كجم سوداني ، 15 كرتونة قمر الدين ، 2 شيكارة جوز الهند ، 10 كرتونة تمور عجوة ، 5 كرتونة زبيب ، 4 كرتونة فستق ، وتم التحفظ على معدات الإنتاج.



وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم تحرير محضر جنح قويسنا ضد صاحب مصنع منظفات لإدارته النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وحيازته كمية قدرها 1,600 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية .



وأوضح "الجمال"، أنه تم تحرير (162) محضرا تموينيا بنطاق المحافظة تنوع ما بين (68) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير (94) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من الأسعار المقررة ووجود سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخري .



من جانبه شدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .

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