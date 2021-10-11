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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. التموين توجه رسالة بشأن إضافة المواليد

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى المواطنين عبر بوابة مصر الرقمية  بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين و شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين والفئات المستهدفة من قرار إضافة المواليد خلال الوقت الحالي.


وقالت الرسالة: تنبيه هام، لا يوجد إضافة مواليد، بمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك اذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 جنيه ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة عن اربع أفراد.

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أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين للفئات الأكثر احتياجا، عن طريق موقع "دعم مصر" أو “بوابة مصر الرقمية”.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهو من لا يزيد دخله الشهري عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه حاليا، ومع بداية شهر يوليو المقبل؛ سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجدد أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.


خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين


يستعرض موقع صدى البلد، الخطوات التي حددتها وزارة التموين لـ إضافة الأبناء إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:


أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية.


1- الضغط على خيار (سجل حسابا جديدا).


2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.


3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة).


4- كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).


5- الضغط على خدمات التموين.


6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا.


7- الضغط على خيار (ابدأ الخدمة).


8- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته (رباعيا).


9- إدخال (الرقم القومي) الخاص بالابن أو الابنة.


10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع دعم مصر التموين بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين رسميا اضافة المواليد

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