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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

النائبة زينب البدول تسلم درع مجلس النواب الأردني لرئيس جامعة الفيوم

النائبة الاردنية
النائبة الاردنية أثناء تسليمها الدرع

استقبل الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة زينب سلامة البدول، عضو مجلس النواب الأردني والمسجلة لدرجة الدكتوراه بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بالجامعة، بحضور  الدكتور أشرف عبد المعبود، عميد كلية السياحة والفنادق، و الدكتور مصطفى أبو حمد، مدير مركز خدمات الجامعة، و هالة السويفي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام.


وأكد د. محمد سعيد أبو الغار، ترحيب جامعة الفيوم بجميع الطلاب الوافدين من كافة البلاد العربية، مشيرًا إلى أن إدارات الجامعة وكلياتها المختلفة تسعى لتيسير إجراءات تسجيل الطلاب الوافدين فى جميع برامجها وفي درجتي الماجستير والدكتوراه، ومضيفًا أن الجامعة تعمل على عقد عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع  عدد من الجامعات الأردنية.


فيما قدمت النائبة بمجلس النواب الأردني زينب البدول ، تحيات رئيس وأعضاء مجلس النواب الأردني ودعوتهم لرئيس الجامعة لزيارة مجلس النواب الأردني ، وبحث سبل التعاون المشترك في المجال التعليمي والبحثي بين جامعة الفيوم والجامعات الأردنية، مشيدةً بتميز الدراسة بجامعة الفيوم وتعاون كافة أعضاء هيئة التدريس مع الباحثين.


وعلى هامش الاستقبال قدمت النائبة بمجلس النواب الأردني زينب البدول، درع مجلس النواب الأردني لجامعة الفيوم تقديرًا من مجلس النواب لدور الجامعة العلمي والبحثي.


وقال د. أشرف عبد المعبود، إن عضو مجلس النواب الأردني مسجلة لدرجة الدكتوراه بقسم الدراسات السياحية برسالة تحت عنوان:- "دور المرأة في القطاع السياحي" والتي تأتي من خلفية سعى النائبة لرفع مستوى مشاركة المرأة في إدارة وتشغيل القطاع السياحي بالمملكة الأردنية الهاشمية.

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النائبة الاردنية زينب البدول درع مجلس النواب الأردني جامعة الفيوم

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