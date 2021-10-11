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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع ميدانيا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع ميدانياً مشروعات المبادرة الرئاسية " حيا

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعته بشكل يومي خلال جولاته الميدانية لأعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريم" بمركز زفتى، حيث يتم تنفيذ ٣١٦ مشروعا بتكلفة ٣ مليارات جنيه التي ستغير شكل مركز زفتى عقب انتهاء مبادرة الرئيس. 

 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ ،صباح اليوم، لمتابعة مشروعات المبادرة بقرية سندبسط بحضور النائب أحمد يحيى عضو مجلس النواب، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

 

بدأت الجولة بتفقد أعمال الصيانة الشاملة بمدرسة الشهيد عمر قطرب، رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد على غنيم الاببتدائية بتكلفة نصف مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير مدرسة زفتى الثانوية الزخرفية بتكلفة ١.٧ مليون جنيه.

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كما تفقد المحافظ، في جولته، إنشاء مبنى جديد بمدرسة الشهيد هلال الجمل بتكلفة ٤ ملايين جنيه وإحلال وتجديد المبنى القديم ، كما تفقد صيانة مدرسة سندبسط الإعدادية بنات بتكلفة ١.٢ مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير  مدرسة كفر فرسيس الابتدائية بتكلفة مليون جنيه.

كما تفقد محافظ الغربية أعمال إحلال وتجديد المبنى الإداري لمركز شباب القرية بتكلفة ٤ ملايين جنيه ، حيث يتم (رفع كفاءة غرف خلع الملابس، إحلال وتجديد الملعب الخماسى وتشطيب السور الخارجى للمركز بطول ٢٥٠ متر طولى) ، ووجه المحافظ بتوفير ملعب متعدد الأغراض وحديقة أطفال في الملعب الخاص بالمركز لاستغلال كافة المساحات به لتلبية احتياجات أهل القرية من الأنشطة الرياضية والترفيهية.

القصير ومحافظ الغربية يفتتحان مقري البنك الزراعي بسمنود وبنا أبوصير ..صور

وخلال الجولة ، تفقد الدكتور طارق رحمي عددا من المنازل المستحقة لسكن كريم لتلبية كافة احتياجات ساكني تلك المنازل الصحية والاجتماعية، حيث تم التوجيه بتوفير كافة المستلزمات لتلك الأسر من أجهزة ، مواد غذائية وأدوية طبية.

القصير ومحافظ الغربية يفتتحان مقري البنك الزراعي بسمنود وبنا أبوصير ..صور

وفي سياق آخر، تفقد المحافظ الوحدة الصحية والتي سيتم إحلالها وتجديدها بتكلفة ٤ مليون جنيه ، أرض المجمع الزراعي البيطري والمقرر إنشاؤه على أرض الوحدة البيطرية بتكلفة ٥.٢ مليون جنيه والنقطة الوسيطة بزفتى والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية أكتوبر الحالي وستساهم بشكل كبير في حل مشكلة المخلفات في مركز ومدينة زفتى.

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محافظ الغربية قري مركز زفتي مبادرة حياة كريمة مشروعات المدارس مجمعات الخدمية

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