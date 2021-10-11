خريج ابداع الإسكندرية يحصد جائزة دور ثان رجال بـ القومي للمسرح

حصل الممثل الشاب الفنان ياسر مجاهد، خريج الدفعة الثانية من استوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع بالاسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، علي جائزة أحسن ممثل دور ثان رجال، في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح.

وكان مجاهد قد شارك في في عرض " مشعلو الحرائق " من انتاج مركز الحرية للإبداع، ومن اخراج الفنان محمد مرسي ابراهيم.

وفي سياق متصل تقدم أ. د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق بالتهنئة للفنان ياسر مجاهد، وكل فريق العمل بالعرض المسرحي.

كما تقدم بالتهنئة لكافة العاملين بمركز الحرية للإبداع، علي المجهودات الضخمة المبذولة في عاصمة الثغر، مضيفا أن الاسكندرية مازالت تخرج العشرات من المواهب الفنية في كل المجالات.