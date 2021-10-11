إيه رأيك.. هل يحتاج إنجاب الأطفال رخصة تربوية؟

طرح برنامج "ست الستات" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية دينا رامز، تقريرا من الشارع المصري، بعنوان إيه رأيك.. الإنجاب محتاج رخصة تربوية؟.

وقال أحد المواطنين خلال التقرير، إن فكرة حصول الأزواج على رخصة تربوية أمر مميز جدًا، لآن الأطفال هى اللى بتدفع الثمن من المشكلات فى التربية.

كما قالت فتاة إنها مع هذه الفكرة، وستحافظ على الأطفال، وتقلل نسبة الطلاق.

وختلفت فتاة مع هذا الأمر، وقالت: “الموضوع مش شهادة، بس التدريب يكون أفضل”.

وأوضحت سيدة أن الأطفال هم ضحية لـ الخلافات الزوجية والمشكلات فى البيت ولذلك التدريب، والحصول على رخصة تربوية، أمر مهم.