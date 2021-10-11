بيضة ذهب .. تعرف على أرباح محمد صلاح من منصات التواصل الاجتماعي| فيديو

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن أرباح محمد صلاح و رونالدو من منصات التواصل الإجتماعي ، فنجد أن الاعتماد على الراتب السنوي لنجوم كرة القدم قد ولى ملايين الدولارات في المتناول بكل سهولة دون عناء لعب مباريات أسبوعية وشهرية ، حيث أضحت منصات التواصل الاجتماعي تمثل " بيضة ذهب" لكل من صلاح وكريستيانو .





وأفاد التقرير ، أن منشور واحد كفيل بإضافة 189 ألف جنيه إسترليني لمحفظة " صلاح" .





وذكر التقرير ، أن رونالدو وبوغيا مازالا يتصداران المشهد ، حيث يتقاضى رونالدو 1.5 مليون جنيه استرليني للمنشور الواحد ويحصل بوغيا على 208 ألاف جنيه استرليني ليصبح الاعتزال والتقاعد بداية مغامرة جديدة ترتكز عهلى ثروات من المنصات .



(3) صلاح يرفع أرباحه من المنصات فقط إلى ٩.٩ مليون إسترليني سنويا.. وهذه هي أرقام رونالدو! - YouTube