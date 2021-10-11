حمام سخن .. فيلم ينافس في مهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي

ينافس الفيلم المصري حمام سخن للمخرجة منال خالد ضمن فعاليات الدورة الـ٣٦ من مهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي بإسبانيا (من ١٥وحتى ٢٤ أكتوبر/ تشرين الأول)، وينافس في قسم Informative، ليكون العرض الأول للفيلم في أوروبا.

مهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي هو لقاء لمحبي السينما سواء من الخبراء أو هواة السينما إذ يجتمع الجمهور والمبدعين للاستمتاع بالبرنامج، تحديداً البرامج المخصصة لعرض أفلام ذات جودة كبيرة لا يمكن أن يجدوها عادةً في المحيط التجاري.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

تتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.

وكان الفيلم قد شارك مؤخراً في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في بيروت، مهرجان عمان السينمائي الدولي، وحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان ساوث باي ساوث ويست بالولايات المتحدة الأميركية بقسم جلوبال، حيث كان المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وأول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأميركي منذ أكثر من 10 سنوات، كما عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل.

حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.