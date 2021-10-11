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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم الشك في عدد الرضعات.. إجابة صادمة من دار الإفتاء 

حكم الشك في عدد الرضعات
حكم الشك في عدد الرضعات

الشك في عدد الرضعات.. تضطر بعد السيدات في إعطاء أطفالهن لجارة أو صديقة أو إحدى أقاربها لرعايتهن مدة زمنية معينة، إلا أنه وفي بعض الأوقات تضطر هؤلاء النسوة إلى إرضاع هؤلاء الأطفال لاسكاتهن وهو الأمر الذي يحقق إلتباساً في حكم زواج الصغير أو الصغيرة من أبناء مرضعته حال تحقق شروط المرضعات المشبعات وبالتالي يحدث الشك في عدد الرضعات.. وفي سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سائل يقول: هل عدم تذكر عدد الرضعات ينفي التحريم؟

الشك في عدد الرضعات

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن الأصل في المسألة تغليب العدد المتذكر للسائل إن كان الشك بين 3 أو 4 رضعات فهذا جائز، أما إن كان الشك في 4 أو 5 رضعات فغلبت الظن للخمسة وبالتالي التحريم سداً للذرائع.

ولفت عاشور إلى أنه لو كان تحقق 5 رضعات مشبعات فإنه يحصل التحريم، مشدداً على أن الأصل في الإرضاع الاحتياط وبالتالي فإن تجنب هذا الزواج أفضل، موضحاً أن بعض الحالات التي ترد إلى دار الإفتاء وبينهم مشكلات نكتشف أنهم كانوا راضعين مع بعضهم البعض وبالتالي هم إخوة.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=868771513780447&id=100064488738150

عدد الرضعات المحرمة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإرضاع بواسطة جهاز مدرٍ للبن -رضعة- يحرم الزواج إذا كان اللبن الذي رضع منه الطفل مأخوذًا من الزوجة وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره، ويكون بذلك ابنا لمن أرضعته وأخًا لأولادها من الرضاعة ويحرم عليه الزواج من بناتها.

حكم الزواج من الأخت في الرضاعة

وأضاف جمعة في فتوى له، أنه يجوز للابن من الرضاعة مخالطة أخواته البنات من الرضاعة، كأخ شقيق لهن، ويصير مَحْرَمًا، قال صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» متفق عليه.

شروط الإخوة في الرضاعة

وأوضح المفتي السابق، أن الرضاع المحرِّم له أركان: المرضع: وهي كونها امرأة حية محتملة للولادة؛ بكرًا كانت أم متزوجة أم مطلقة أم مات عنها زوجها، واللبن: ولا يشترط بقاؤه على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي الشافعي في روضة الطالبين: "فلو تغير بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنا، أو أَقِطا، أو زبدا، أو مخيضا وأُطْعِمَ الصبي حَرَّم؛ لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم".

وأشار إلى أنه لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة؛ بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِـر في بعضها «أي صُبّ في حلقه»، وأُسعِط في بعضها «أي أُدخِل في أنفه» حتى تم العـدد ثبت التحريم.

وتابع: والمحل وهو معدة الصبي الحي أو ما في معنى المعدة: فالوصول إلى المعدة يثبت التحريم ، سواء ارتضع الصبي أو حُلِب اللبن وأُوجِر في حلقه حتى وصلها، لافتاً إلى أن المراد بالصبي من لم يبلغ الحولين القمريين، فإن انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون شهرًا بعده بالأهلة، ويحسب بداية الحولين من تمام انفصال الولد من بطن أمه.

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