ميس عبد الهادي: دور الأزهر كبير في دعم فلسطين وأتمنى مقابلة الإمام الأكبر

أعربت الشاعرة الفلسطينية المبدعة ميس عبدالهادي، ابنة الـ 13 عامًا، عن أمنيتها في لقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يسهم ينشر الوسطية والتسامح والاعتدال في العالم بأسره.

وقالت «ميس» خلال تكريمها من «صدى البلد»: «دائمًا ما يقف الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجوار الشعب الفلسطيني، داعمًا ومعلناً وقوفه بجوار القضية الفلسطينية القضية الأولى في اهتمامات كل العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض».

وتابعت: أن دور الأزهر في دعم الشعب الفلسطيني كبير ومن جهوده: دعوة شيخ الأزهر العالم إلى صد العدوان عن غزة، كما دشن الدكتور أحمد الطيب، حملة عالمية، بكل اللغات، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وأطلق الأزهر الشريف باللغتين العربية والإنجليزية، حملته العالمية منتفضًا لعروبة القدس والحقوق الفلسطينية، كما أمر الإمام الأكبر بإرسال أكبر قافلة إغاثية إلى غزة.