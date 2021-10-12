مستشار رئيس وزراء العراق: حرصنا على إجراء انتخابات تتميز بالنزاهة والشفافية

قال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، إننا حرصنا على إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية، مؤكدا أننا بإنجاز الانتخابات البرلمانية العراقية نجحنا في وقت قياسي.

وأضاف حسين علاوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي إم سي” عبر فضائية “دي ام سي”، أن الانتخابات العراقية التي يتم إجراؤها الآن هي مفصلية، مشيرا إلى أنها ستعود بالعراق نحو العلاقات الدولية.

وكشفت نتائج أولية ومسئولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري في العراق، عن أن رجل الدين مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

النتائج الأولية

وبحسب التقارير والنتائج الأولية، حصل التيار الصدري على 73 مقعدا في البرلمان العراقي.

وجاءت مقاعد الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات البرلمانية بالعراق كالتالي" تحالف تقدم 38، ائتلاف دولة القانون 37، الحزب الديمقراطي الكردستاني 32، تحالف كردستان 17، الاتحاد الوطني الكردستاني 15، تحالف عزم 15، تحالف الفتح 14، حركة امتداد 9، الجيل الجديد 9، الاتحاد الإسلامي 4، حركة بابليون 4 مقاعد، تصميم 3، تيار الحكمة 2، ائتلاف النصر 2".