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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول موافقة جماعية.. إسرائيل تقنن أوضاع 442 فلسطينيا في الضفة الغربية

صدى البلد

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تصاريح لتقنين أوضاع 442 فلسطينيا لا يحملون وثائق في الضفة الغربية، في أول موافقة جماعية لتقنين أوضاع السكان الفلسطينيين غير الشرعيين منذ سنوات.

 

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أعلنت هيئة الشئون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، المسؤولة رسمياً عن الاتصال بإسرائيل، أن المجموعة تتألف من فلسطينيين أخفقت عائلاتهم في تسجيلهم قبل بلوغهم سن السادسة عشرة، مما يجعل العملية أكثر تعقيدًا.

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ورفض "الاتصال العسكري الإسرائيلي بالفلسطينيين"، المعروف على نطاق واسع بالاختصار COGAT، التعليق. كما رفض مكتب وزير دفاع الكيان الصهيوني بيني جانتس طلب التعليق، على الرغم من أن الإعلان يتماشى مع السياسة المعلنة سابقًا.

 

وقالت الصحيفة العبرية إنه في أغسطس، التقى جانتس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أول اجتماع علني من نوعه بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين رفيعي المستوى منذ أكثر من عقد. بعد الاجتماع، أعلن عن سلسلة من إجراءات "بناء الثقة" بين رام الله وتل أبيب - بما في ذلك إضفاء الشرعية على آلاف الفلسطينيين غير الموثقين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأشارت إلى أنه لا يمكن للسلطة الفلسطينية إصدار بطاقات هوية سارية المفعول دون التنسيق مع إسرائيل. في معظم الحالات، مثل تسجيل المواليد والوفيات، تسير العملية بسلاسة.

الضفة الغربية إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي السلطة الفلسطينية الفلسطينيين

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