رئيس اتحاد منتجي الدواجن: احتكار الصين للخامات السبب الرئيسي في زيادة الأسعار.. فيديو

قال محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض كانت في منطقة وارتفعت إلى منطقة أخرى، مؤكدا أن أسعار الخامات التي تستخدم في تربية الدواجن زادت عالميا ومنها الذرة ومنها ارتفاع أسعار الشحن.

وأضاف محمود العناني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "اون اى"، أن الصين هي السبب في زيادة هذه الأسعار بسبب احتكارها للخامات عالميا، مؤكدا أن خسارة المربيين على مدار الفترات السابقة جعلتهم يتوقفون عن عمل دورات دواجن جديدة.

وأوضح محمود العناني، أن المشكلة ليست لدي المزارع أو المربي ولكنها جاءت بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأصحاب المزارع بدأوا في دورات الفراخ الجديدة بناء على الأسعار الجديدة لتوفير احتياجات السوق للمواطنين.