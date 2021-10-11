كيروش لديه خطة.. أحمد موسى يعلق على فوز المنتخب أمام ليبيا

علق الإعلامى أحمد موسي على فوز منتخب مصر على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه بموقع فيسبوك: "عظيمة يا مصر... مبروووك الفوز وتصدر مجموعتنا ...... 3 أهداف ملعوبة لمنتخبنا الوطني خارج أرضنا، وآداء أفضل أمام ليبيا .. كيروش لديه خطة في الملعب... يا رب النصر للغالية علينا مصر".

و حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على ليبيا بثلاثة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بنغازي فى الجولة الـ الرابعة ، ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 40 عن طريق أحمد أبو الفتوح من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ويشاهدها الحارس وهي تسكن شباكه.

وأضاف منتخب مصر الهدف الثاني فى الدقيقة 47 عن طريق مصطفى محمد من رأسية قوية بعد عرضية رائعة من عمر مرموش من الناحية اليسرى.

وجاء هدف منتخب مصر الثالث فى الدقيقة 72 عن طريق رمضان صبحي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .