أفشة أفضل منه.. علاء نبيل: كفاية كده على عبدالله السعيد

قال علاء نبيل، لاعب المقاولون العرب السابق، إن منتخب مصر قدم مستوى مميزا أمام ليبيا بتصفيات المونديال، مساء الإثنين.



وقال علاء نبيل ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" الجماهير سعيدة بالفوز والأداء، وهذا واضح من رد فعلها، المنتخب قدم مباراة جيدة للغاية استحق عليها الفوز".



وأضاف:" أحمد فتوح، هو ظهير مصر القادم، وأنا معجب به بشدة ويجب أن نحافظ على ثنائية فتوح وعمر مروش، وكنت أتوقع ان يحصل إبراهيم عادل على فرصة المشاركة مع كيروش".



وأكد: "للأسف مباراتي مصر ضد ليبيا، أظهرت عدم قدرة عبدالله السعيد على التواجد بقائمة الفراعنة، لقد قدم الكثير للمنتخب وحقق إنجازات كثيرة مع الأهلي، ولكن كفاية عليه كده ، فاللاعب مجدي أفشة أكثر إفادة منه".