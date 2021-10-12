بسبب أفغانستان.. لقاء افتراضي يجمع بايدن وقادة دول العشرين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قادة دول العشرين، افتراضيا، اليوم؛ لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

فيما حث وزراء خارجية مجموعة العشرين حركة طالبان المسلحة، التي سيطرت على أفغانستان، على قبول المساعدات الإنسانية الدولية وتنفيذ إجراءات صارمة ضد الإرهاب.



وسلط الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت برعاية إيطاليا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين لهذا العام في سبتمبر الماضي، الضوء على الجهود المشتركة للمجموعة ،التي تضم الصين وروسيا، لمعالجة المشاكل التي تواجهها أفغانستان، مثل عمليات الإجلاء الآمن للسكان المحليين الراغبين في مغادرة البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.



وأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن: المجتمع الدولي متحد في توقعاته بأن تلتزم طالبان بالتزاماتها.

