عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أفغانستان.. لقاء افتراضي يجمع بايدن وقادة دول العشرين

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن لقاء يجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع قادة دول العشرين، افتراضيا، اليوم؛ لمناقشة الأوضاع في أفغانستان.

 

فيما حث وزراء خارجية مجموعة العشرين حركة طالبان المسلحة، التي سيطرت على أفغانستان، على قبول المساعدات الإنسانية الدولية وتنفيذ إجراءات صارمة ضد الإرهاب.

txt

اقتصاد السعودية.. المملكة تطلق "منصة مجموعة العشرين للمياه"

txt

وزراء خارجية مجموعة العشرين يحثون طالبان على قبول المساعدة الدولية ومحاربة الإرهاب


وسلط الاجتماع الذي عُقد عبر الإنترنت برعاية إيطاليا بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين لهذا العام في سبتمبر الماضي، الضوء على الجهود المشتركة للمجموعة ،التي تضم الصين وروسيا، لمعالجة المشاكل التي تواجهها أفغانستان، مثل عمليات الإجلاء الآمن للسكان المحليين الراغبين في مغادرة البلاد، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني.


وأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في تغريدة له عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن: المجتمع الدولي متحد في توقعاته بأن تلتزم طالبان بالتزاماتها.
 

مجموعة العشرين البيت الأبيض أفغانستان الرئيس الأمريكي طالبان

موضوعات متعلقة

دولة عربية تعتزم إلحاق النساء بالخدمة العسكرية

اليوم.. لقاء يجمع وفدا من طالبان مع مسئولين بالاتحاد الأوروبي في الدوحة

احتفالات في شوارع العراق عقب تصدر التيار الصدري للانتخابات البرلمانية.. صور

أول طعن على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

زعيم كوريا الشمالية يوجه اتهاما خطيرا للولايات المتحدة

قرار عاجل من التعليم السعودية بشأن الطلاب غير المحصنين ضد كورونا

نشرة أخبار العالم|مقتدى الصدر يتصدر نتائج الانتخابات بالعراق.. محمد بن سلمان يطلق الاستراتيجية السعودية للاستثمار

سياسي فرنسي يتطاول على الجزائريات بلفظ إباحي|فيديو

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة عن مازدا 6 السيدان موديل 2023

هل يجوز صلاة الفجر مقدمًا بسبب ظروف العمل والسفر؟.. الإفتاء توضح

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على ليبيا

فيفو تطلق هاتفا خارقا بأقوى معالج في السوق.. قريبا

دعاء بداية الدراسة.. أذكار وأدعية مجربة للنجاح والتوفيق

بعثة الزمالك تصل كينيا استعدادا للقاء توسكر في دوري الأبطال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

الطقس غدا.. أمطار على القاهرة والجيزة ودرجة الحرارة في الصعيد مرتفعة

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ